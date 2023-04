Sporting life center, al via le semifinali di pre-qualificazione agli Internazionali di Roma

Day Fifteen allo Sporting Life Center di Vacil dove, fino al 23 aprile, è in corso la fase regionale del Bnl femminile, pre-qualificazioni agli internazionali di Roma. Main draw giunto alle semifinali. Dirige Gabriele Bresolin, supervisione di Mauro Granzotto e risultati in diretta sul sito della Fit live scores.

Risultati del 21 aprile

Vincenti: Elisa Cesarina 2.4 b. 2.1 6/0 3/6 6/2; Visentin Elisa 2.3 b. Burato Adele 2.5 4/6 7/6 6/4; Muratori Valeria 2.3 b. 2.5 Sturmigh Anna 6/2 6/2; Ferrando Cristiana 2.2 b. 2.4 Ivaldo Ester 6/1 6/2. Nove le gare di Sabato 22, 4 di doppio e 5 incontri di singolo. Alle 11 Per la chiusura dei draws di 4^ Di Pietrantonio vs Viganò e Boato-Reginato. Repetto-Sambugaro vs Bellato-Bellato; Virgolin-Mori vs Fant-Croda. Alle 14 prima semifinale del MD 2.4 Elisa Cesarina Vincenti vs Elisa Visentin 2.3. Alle 15.30 circa seconda semifinale del MD Cristiana Ferrando 2.2 tds 2 ; vs Valeria Muratori 2.3 tds 3. Il doppio open femminile è alle semifinali. Alle 17 Dibenedetto-Antolini vs Pelosin-Parente e Odorizzi-Ivaldo opposta alle sorelle Burato. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle qualificazioni di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10mila euro.

Tornei in corso

Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Sono 108 i players in tenzone. Sono 10 le gare odierne con inizio alle ore 9. Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14 maggio con un montepremi di ben 4mila euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 74 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Sei le gare odierne con inizio alle ore 11. Altivole dal 22 Aprile al 7 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti. Inizio ore 9 con 5 incontri.

Iscrizioni aperte

Alla Barchessa di Casale Sul Sile weekend rodeo maschile il 24 e 25 aprile per i giovani dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Aprile. Da Panatta dal 20 al 28 maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio.