Tennis, Marco Speronello nel Veronese conquista il titolo numero 109

Speronello e Iosio protagonisti nel veronese conquistano gli open. Tutto pronto nel 9° Open di Mogliano. In svolgimento alla Barchessa il 4^ categoria. Iscrizioni per giovanili Montebelluna e Motta. Ultime ore per l'erba di Resana e per i rossi di Caerano.