Calcio femminile, annuciata una nuova collaborazione con la Mattarollo Motors

Treviso Women e Mattarollo Motori sono lieti di annunciare una nuova e avvincente collaborazione che è partita dal 1 settembre. Questa partnership strategica segna un importante passo avanti nel sostegno allo sviluppo del calcio femminile e nell'espansione dell'influenza di entrambe le organizzazioni a livello locale. Dimostra inoltre l'impegno condiviso verso la crescita, l'uguaglianza e l'ispirazione all'interno della comunità di Treviso e oltre.

In virtù di questa collaborazione, Mattarollo Motori diventa uno dei sostenitori del Treviso Calcio Femminile, impegnandosi concretamente ad aiutare le giocatrici a raggiungere il massimo delle loro potenzialità sia in campo che nella vita di tutti i giorni. Questa collaborazione mira a promuovere l'importanza dello sport, l'empowerment femminile e i valori di squadra, mentre si lavora insieme per generare un impatto positivo nella comunità trevigiana.

«È con orgoglio che ci associamo al Treviso Women in questa entusiasmante avventura. Crediamo fermamente nell'importanza dello sport nel forgiare il carattere, costruire legami e promuovere l'eccellenza. Non vediamo l'ora di sostenere le giocatrici e la loro determinazione nel raggiungere grandi traguardi, sia in campo che fuori», ha detto Michela Mattarollo, Amministratore Delegato di Mattarollo Motori.

«Questa partnership -commenta Lara Cini, Presidente Treviso Women - rappresenta un passo significativo nella nostra missione di promuovere e sviluppare il calcio femminile. Siamo entusiasti di unire le forze con Mattarollo Motori, un marchio rispettato con valori allineati ai nostri. Insieme, possiamo creare opportunità straordinarie per le nostre giocatrici e ispirare la prossima generazione di talenti calcistici femminili»

Una partnership che riflette insomma un impegno nell'accelerare la crescita e lo sviluppo del calcio femminile, promuovendo l'uguaglianza di genere e garantendo l'accesso alle opportunità sportive per le giovani atlete. Entrambe le parti collaboreranno attivamente su iniziative comunitarie e programmi di sviluppo giovanile per sostenere le aspirazioni delle giocatrici.