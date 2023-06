Addio a Renato Longo, ex campione di ciclocross e ciclismo

La Marca del pedale perde uno dei suoi campioni più vincenti del passato. Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì in ospedale a Conegliano, dove si trovava ricoverato dopo un grave malore da cui era stato colpito lo scorso 3 giugno, Renato Longo: aveva 85 anni e nella sua lunga carriera da atleta, in gioventù (lavorando come panettiere), fu cinque volte campione del mondo di ciclocross, dodici volte campione nazionale e brillante ciclista su strada, gareggiando con i miti delle due ruote a cavallo tra gli anni 50' e 70'. Ha fatto parte del team Salvarani, formazione che ha annoverato tra le sue fila campioni come Felice Gimondi,e quindi del Vittorio Veneto, città in cui viveva. Dopo le corse ha lavorato per 25 anni alla Snia Viscosa. Lascia la moglie Marisa e la figlia Federica. Probabilomente già nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali.

Chi era Renato Longo

Renato Longo (di Vittorio Veneto, frazione San Lorenzo) è stato un ex ciclocrossista e ciclista su strada italiano. Fu cinque volte Campione del mondo di ciclocross e dodici volte campione nazionale. Sviluppò quasi tutta la sua carriera nell'ambito del ciclocross, dove ottenne numerosi successi vincendo per ben cinque volte il Campionato del mondo di ciclocross negli anni 1959, 1962, 1964, 1965, 1967 e per dodici quella tricolore di Campione d'Italia di ciclocross negli anni 1959, 1960, 1962 e dal 1964 al 1972. Ottenne inoltre due vittorie in gare su strada, entrambe nel 1960, la prima tappa del Giro del Portogallo e il Trofeo UVI-Gp Fivizzano.

«Renato Longo non era solo un campione di ciclismo, ma era un vero mito del ciclocross. I cinque titoli mondiali conquistati dimostrano quanto questo nostro atleta di Vittorio Veneto sia riuscito ad affermarsi in una disciplina che, ai suoi tempi, significava tanta fatica e tanto sudore. Anni in cui le strade percorse erano fango e polvere e arrivare primi al traguardo aveva tutto il sapore di una vera impresa. Per affermarsi era necessario essere campioni di razza. E lui lo era davvero tanto da essere un orgoglio, non solo per il Veneto ma per l’Italia intera». Lo dice il Presidente della Regione Luca Zaia commentando la notizia che stanotte, all’ospedale di Conegliano, si è spento a 85 anni il campionissimo vittoriese di ciclocross Renato Longo. Nel suo palmares cinque titoli mondiali (dal 1959 al 1967) e ben dodici titoli italiani. «Ai famigliari e amici di Longo giunga il mio cordoglio a nome della Regione del Veneto – conclude –. Sono certo che le sue gesta sportive così eroiche resteranno nella mente e nel cuore dei numerosi appassionati di ciclismo di tutte le età, veneti in particolare, che l’hanno conosciuto di persona o anche solo attraverso tanti filmati in bianco e nero».