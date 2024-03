Champions, scocca l'ora delle semifinali: Conegliano ospita l'Eczacibasi per il primo round

E venne il momento dell'appuntamento clou della stagione. Almeno fino a questo momento. Il PalaVerde, che dovrebbe presentare il tutto esaurito, riaccende le luci per la semifinale di andata di Champions League. Di fronte l'Antonio Carraro Imoco Conegliano, ancora imbattuta da ottobre, e l'Eczacibasi, che nel turno precedente ha eliminato Scandicci e che in autunno ha conquistato il titolo mondiale per club.

Sarà una partita speciale per capitan Wolosz, che metterà insieme 300 presenze con la maglia gialloblù. La palleggiatrice polacca, seconda nella classifica di tutti i tempi, verrà premiata prima del fischio di inizio.

Si gioca domani alle ore 20:30 con l'intenzione di mettere un mattone importante verso la finale. I tifosi sognano una sfida tutta italiana con Milano, che ieri sera ha regolato senza tanti complimenti il Fenerbahce, altra squadra turca; quelli gialloblù naturalmente si augurano che le pantere possano fare altrettanto contro Boskovic e compagne.

Precedenti ed ex

Cinque sono le sfide giocate, 3 volte al Mondiale per Club, 2 sfide nel 2019 in Cina con un doppio 3-1 a favore di Conegliano nel girone e nella finalissima, poi nel 2019 una vittoria per parte nei quarti di finale di Champions League (3-0 per le turche al Palaverde, grande rimonta con vittoria delle Pantere al golden set nel ritorno a Istanbul) e per chiudere nel 2021/22 vittoria gialloblù al Mondiale di Ankara nel girone eliminatorio. 4-1 il bilancio a favore dell'A.Carraro Imoco Volley.

Ex di turno (verrà premiata domani nel pre partita) la schiacciatrice USA Alexa Gray, la scorsa stagione decisiva nella gara5 di finale scudetto al Palaverde

La vigilia del coach

Le presentazioni sono come di consueto affidata al coach Daniele Santarelli: «E' una partita di altissimo livello, giochiamo contro la squadra campione del Mondo che da anni è al vertice internazionale. Grandi stelle si sono alternate in questi anni in campo per l'Eczacibasi, ma il loro caposaldo è lì da quando era bambina, parolo di Boskovic una vera fuoriclasse, un'attaccante straordinaria che migliora di anno in anno, giocatrice top e faro di un attacco davvero potente. Loro hanno tante stelle, c'è il faro.Boskovic, ma anche un'attaccante di razza che conosciamo come Alexa Gray che sappiamo bene quanto possa risultare decisiva come ha dimostrato nella nostra ultima finale scudetto, giocatrice e persona di cui ho un ottimo ricordo. Poi ci sono altre giocatrici importanti che conosco bene perchè le alleno con la Turchia e una serie di top player da rispettare, esperte e complete. Giocheremo in casa e questo per noi è una spinta in più, il Palaverde ha fatto vedere già nei quarti quanto sia caldo nei momenti che contano e in casa nostra il fattore campo può fare la differenza, dobbiamo sfruttarlo con una grande partita, ci serve davvero una prestazione corale per battere l'Eczacibasi e il nostro pubblico potrà essere l'arma in più».

Ecco quali possono essere i particolari pronti a fare la differenza: «Loro puntano molto sull'attacco, hanno un terminale che può far male anche con ricezione non buona e palla alta, quando si affrontano opposti come Boskovic per forza un nostro successo può passare solo da un muro e una difesa particolarmente efficaci, sarà fondamentale la fase-break. In attacco bisogna fare attenzione al loro muro, che è temibile, insomma, ci vorrà ancora una volta una super prestazione, consapevoli comunque che sarà solo il primo tempo di una sfida che si deciderà non domani, ma nel ritorno a Istanbul».