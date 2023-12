Colpo sensazionale di mercato per l’Azimut Giorgione: dall’A1 arriva Federica Stufi

Colpo di mercato da far venire le vertigini. L’Azimut Giorgione, capolista in B1, ufficializza l’ingaggio della centrale Federica Stufi, ex capitano di Bergamo e da vent’anni in serie A, nelle ultime 13 consecutivamente in A1. Stufi, che nel palmares vanta una Champions League, una Coppa Italia, un Europeo under 19 e un’Universiade, si sta già allenando agli ordini di coach Carotta ed esordirà in maglia Azimut domenica 14 gennaio, in casa, contro l’Enercom Fini Crema: “A Castelfranco Veneto trovo passione, dedizione, sogni – analizza la centrale di 185 cm – La Giorgione Pallavolo è una società genuina: qui c’è tanta carica, entusiasmo e un grande traguardo da voler raggiungere”.

Verace, la 35enne toscana non ha motivo di nascondere le ambizioni della sua nuova società. Perché, in serie B1, ufficializzare un rinforzo come il suo è di per sé un uscire allo scoperto. L’acquisto di Federica Stufi è un’operazione che, comunque la si voglia interpretare, apre inevitabilmente e realmente la prospettiva ad orizzonti ancor più elevati. Sono però molteplici i fattori che hanno contribuito a convincerla: "Tornare ad attaccare la fast di Pincerato è stato stupendo! – rivela Stufi – Con “Pince” ho giocato in passato e ho avvertito subito che la sintonia è rimasta intatta. Mi sto inserendo all’interno di un gruppo che ritengo meraviglioso”.

Quello di Stufi è un acquisto che rinforza e che impegna. Tecnicamente, proietta oltre il livello di B1 parte del potenziale del comparto centrali, composto inoltre dal capitano Ceron, da Marchetto e Facchinato. “Anche se passano gli anni e cambiano le compagne di squadra, il fuoco che porto dentro rimane sempre della stessa intensità. La pallavolo mi ha dato tanto, porto un grande bagaglio di esperienza e non vedo l’ora di scendere in campo perché c’è un traguardo che ancora mi manca: non ho mai vinto un campionato!”.