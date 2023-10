Volley A1 femminile, ottima chiusura di precampionato per l'Imoco Volley

La Prosecco Doc Imoco Conegliano chiude alla grande il suo precampionato battendo per quattro set a zero (di cui l'ultimo disputato previo accordo tra le società) il Volley Bergamo in quel di Zola Predosa (Bologna). Il test, l'ultimo prima dell'inizio delle ostilità programmate per domenica prossima alle 17 contro la neopromossa Trentino Volley, è stato organizzato dalla Polisportiva Monte San Pietro e ha visto il ritorno sulla panchina gialloblù di coach Daniele Santarelli dopo i numerosi impegni con la nazionale turca e l'esordio di Khalia Lanier, schiacciatrice statunitense proveniente proprio delle orobiche.

Domani le pantere, che entreranno nella settimana che precede proprio l'inizio della serie A1, saranno attese in piazza Cima a Conegliano dove si terrà la presentazione ufficiale della squadra al gran completo.

La partita

Santarelli schiera inizialmente Bugg-Haak, Lanier-Alessia Gennari, De Kruijf-Fahr, libero De Gennaro.

Bergamo approccia meglio con Nervini e Da Silva (6-8), che devono tuttavia scontrarsi con una super Fahr, che realizza 8 punti nel primo parziale con 3 aces, 2 muri e il 75% di efficienza offensiva. Si decide tutto nella fase centrale grazie ad Haak e De Kruijf, con Lanier che dà il suo contributo. Si chiiude così sul 25-19.

Fahr è ancora incontenibile e realizza altri 6 punti nella seconda frazione, coadiuvata da Gennari e De Kruijf (3 punti a testa). Reazione bergamasca con Butigan, ma non basta: finisce ancora 25-19.

Terzo set che si chiude ancor più nettamente in favore delle pantere, che mettono in mostra Haak (6 punti), De Kruijf e Fahr (4 punti a testa) che determinano il 25-14 conclusivo.

Viene disputato un quarto set per dare spazio a tutte le componenti della rosa. Così Santarelli cambia assetto con Vittoria Piani dentro al posto dell'ex Lanier. Tutto questo non può non condizionare la prestazione della squadra gialloblù, che va sotto per mano di Davyskiba e Pistolesi, che regalano alle lombarde la soddisfazione di imporsi 20-25.

Tabellino

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY – VOLLEY BERGAMO 3-0

(25-19,25-19,25-14)

Prosecco DOC Imoco: Piani De Kruijf , Lanier, A.Gennari , De Gennaro, Haak , Bugg , Fahr , Bardaro, Visentin , Novello , Adwige , Moroni , Coba, Marchesini. All.Santarelli

Volley Bergamo 1991: .Bovo , Butigan , Lorrayna , Nervini , Davyskiba , G.Gennari , Cecchetto (L); Fitzmorris, Cicola, Pistolesi , Pasquino, Scialanca (L), Belussi. All: Solforati

Durata set: 21',21',20'

Spettatori: 500

Note: Errori servizio Co , Bg ; Aces; ; Muri: