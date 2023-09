Volley A1 femminile, lunedì la presentazione dell'Imoco Volley alla città

Dopo tanti allenamenti e partite amichevoli a ranghi assolutamente ridotti arriva finalmente il momento della prima uscita pubblica con tutte le giocatrici e lo staff presenti. Lunedì 2 ottobre alle ore 18:30 verrà presentata ufficialmente ai tifosi la Prosecco Doc Imoco Conegliano. L'evento si svolgerà in Piazza Cima e precisamente presso la Locanda Mezzosale, e durerà circa un'ora.

Padrino della manifestazione sarà Luca Barzi, il funambolico speaker del Palaverde, che presenterà una per una capitan Asia Wolosz e le sue compagne e con loro coach Daniele Santarelli con il suo staff.

Dopo il doveroso e immancabile brindisi, rigorosamente a base di Prosecco DOC, le Pantere saranno a disposizione del pubblico gialloblù per autografi, foto, selfie o anche solo per un saluto, in attesa di tornare a far sul serio domenica 8 al Palaverde per la prima di campionato con l'Itas Trento, formazione incontrata ieri nella Partita Della Memoria a Longarone (risultato finale 2-2).