Volley A1 femminile, l'Imoco Volley sempre in viaggio: domenica sera c'è il big match di Chieri

Sulla compressione dei calendari da tempo si è ampiamente dibattuto, ma almeno per adesso non si può far altro che scendere in campo. E così la Prosecco Doc Imoco Conegliano, dopo aver conquistato il terzo trofeo stagionale e aver messo in cassaforte il passaggio diretto ai quarti di finale della Champions League, si rimette in marcia per un altro match ad alto coefficiente di difficoltà: domenica sera le pantere saranno di scena a Chieri contro la Reale Mutua Fenera, avversario in gran forma e vicinissima alla qualificazione alle semifinali di Challenge Cup. Fischio di inizio fissato alle ore 19:30 con diretta su Sky Sport

Nove sono le sfide giocate in totale: le gialloblù hanno ottenuto altrettante vittorie con il 3-0 del PalaVerde in occasione del match di andata. Uno score dunque totalmente a loro favore ma è chiaro che bisognerà scendere in campo con il giusto piglio malgrado la stanchezza si faccia sentire inevitabilmente. I punti in palio sono davvero pesantissimi in ottica primato.

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli si esprime alla vigilia dell'incontro: "Siamo all’interno di una settimana abbastanza delicata per noi. Purtroppo come dopo il Mondiale, anche subito dopo la Coppa Italia abbiamo dovuto affrontare una trasferta di Champions, un grande dispendio di energie psicofisiche difficile da assorbire. Le ragazze sono state brave a portare a casa da Budapest il risultato pieno nonostante tutto, ora abbiamo qualche giorno per recuperare e prepararci al meglio alla difficile partita di Chieri, domenica ancora in trasferta. Chieri è una squadra molto forte, non è più una sorpresa e lo dimostra il loro cammino in campionato e in Europa, vincere lì non è facile e lo sappiamo, come sappiamo che dovremo affrontare una squadra di qualità, con tante armi a disposizione anche in uscita dalla panchina che offre valide alternative. Sarà un match duro, il terzo in trasferta questa settimana, dovremo stare attenti alla fisicità della squadra piemontese e al loro attacco, sia sulle palle veloci che su palla alta. Inoltre hanno un buon muro-difesa e una interessante fase break, insomma ci aspetta una partita tosta, confidiamo di recuperare le energie perchè ci vorrà una prestazione importante per vincere".