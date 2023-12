Volley A1 femminile, Conegliano chiude l'anno con un netto successo a Trento

Missione compiuta. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano prosegue nella sua opera assai chirurgica di non lasciare nulla alle avversarie e, come da pronostico, fa un sol boccone della neopromossa Itas Trentino, battuta a domicilio con il massimo scarto. Le pantere dunque si possono godere la sosta dall'alto delle quattordici vittorie consecutive ottenute in altrettanti incontri disputati e dell'indiscutibile e saldo primo posto in classifica.

Trascinatrice assoluta dell'incontro è Sarah Fahr, MVP con 9 punti e il 64% in attacco, segno tangibile che questa squadra non può fare a meno del suo contributo. In più questi numeri non possono che essere la conferma che il momento critico è oramai alle spalle e che la centrale può guardare al futuro con assoluta fiducia.

Dunque per le gialloblù è tempo di riposare, e a ragione: il prossimo incontro è fissato per il 7 gennaio alle 17 contro Cuneo al PalaVerde per la seconda di ritorno.

La partita

Santarelli manda in campo Wolosz in regia, opposta l’ex Vittoria Piani, al centro De Kruijf e Fahr, schiacciatrici Lanier e Robinson Cook, libero Moki De Gennaro.

Conegliano parte a spronbattuto (4-7), Trento esibisce un buon muro difesa e torna sotto (7-9). Muro di De Kruijf per l'8-11, Olivotto comanda il break del ribaltone (13-12). Le padrone di casa allungano addirittura (14-12) per poi subire l'aggancio di Piani e Cook (14-14). Sorpasso di quest'ultima (15-16) e colpo determinante di Fahr (16-18). Lanier allunga sul 16-20. La francese è la protagonista del break finale, chiuso da Fahr (19-25).

DeHoog tenta di tenere a galla le trentine (10-12), Cook non è d'accordo (10-15). Il secondo set da ora in avanti non ha praticamente più storia: la chiusura è su un 18-25 piuttosto netto.

C'è la volontà da parte delle pantere di chiudere in fretta e lo dimostra De Kruijf (3-6). Muro di Angelina per l'8 pari. Conegliano riprende a spingere portandosi sul 14-17, DeHoog mura per il 16-17. Piani, da buon ex, è in grande spolvero e sigla il 18-21. Cook, in collaborazione con Lanier, archiviano in scioltezza la pratica (21-25).

Il tabellino

ITAS TRENTINO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(19-25,18-25,21-25)

Itas: Olivotto 4, Guiducci, Angelina 6, Moretto 5, DeHoog 14, Michieletto 5, Parlangeli , Passaro ne, Mason 2, Shcherban , Marconato ne, Acosta ne, Gates ne, Mistretta . All.Sinibaldi.

Prosecco DOC Imoco: Piani 12, Wolosz 2, De Kruijf 7, Fahr 9, Lanier 12, Robinson Cook 15, De Gennaro, Haak ne, Bugg ne, Lubian ne, Squarcini ne, Gennari ne, Bardaro ne, Plummer ne. All.Santarelli

Arbitri: Marconi e Nava

Durata set: 22′,23′,24′

Note: Errori battuta Tn 9, Co 14;Aces:1-4 ;Muri: 5-2

MVP: Fahr