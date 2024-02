Moki De Gennaro incorona Anna Bardaro: “Sta crescendo davvero bene”

A cinque giornate dalla fine della Regular Season della Serie A1 Tigotà, in vetta solitaria c’è ancora la Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta in stagione tra campionato (21 successi su 21), Supercoppa, Coppa Italia e CEV Champions League. Tra i fattori di questa impressionante striscia vincente c’è sicuramente Monica De Gennaro, alla sua decima stagione con le pantere.

Il libero classe ’87 è stato nominato MVP Of The Month del mese di gennaio, risultando determinante nelle due gare contro Roma e Chieri, terminate entrambe al tie-break, e negli scontri diretti delle ultime settimane, da quelli di campionato contro Milano e Scandicci fino alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Dopo aver ricevuto la card premio nel match contro Bergamo, “Moki” ha risposto a qualche domanda sulla sua crescita a Conegliano e i trofei passati e presenti. In particolare le è stato chiesto espressamente se c’è qualche giovane italiana nel suo ruolo in cui magari si rivede e che pensa potrà essere l’erede per il futuro.

La risposta di Moki è stata precisa: “Ci sono tante ragazze giovani molto forti nel ruolo di libero in Italia, abbiamo giocatrici che sono certa diventeranno importanti. Qui da noi ad esempio c’è Anna Bardaro, che con le nazionali giovanili ha fatto benissimo e sta crescendo bene”. Dopo tutto, Anna Bardaro la pallavolo ce l’ha nel sangue: la madre Sabrina Guidolin ha militato in serie B a Castello di Godego, mentre la sorella Giulia milita in B1 a Castelfranco Veneto, per la precisione nell’Azimut Giorgione che sta dominando il girone B e sogna la Serie A.