Volley A2, Motta di Livenza debutta in casa contro Reggio Emilia

Archiviati i test precampionato utili a dare tutte le indicazioni del caso, si inizia a far sul serio, è infatti al via la stagione 2022/2023 del campionato nazionale di A2 e si inizia a giocare per i tre punti. Ospiti dell’Hrk Motta di Livenza, che per la prima di campionato si regala il debutto in un teatro d’eccezione come la Kioene Arena di Padova, la Conad Reggio Emilia che a Maggio staccava il pass per la Superlega (per poi rinunciarvi) dopo una cavalcata entusiasmante. Appuntamento domenica 9 alle 18.

Le due formazioni hanno in comune il fatto di aver rinnovato molto tra le file dei propri roster, riuscendo comunque a presentarsi ai nastri di partenza con formazioni di qualità che potranno dire la loro durante tutta la stagione.

A guidare la Conad in panchina una leggenda del volley che torna a Reggio dopo averla guidata nella stagione 2015/2016: Luca Bazooka Cantagalli che per il debutto in campionato dovrebbe affidarsi alla formazione che ha più rodato durante tutta la pre-season con Sperotto al palleggio e Cantagalli D. opposto, Perotto e Meschiari attaccanti di posto quattro, Elia e Maziarz centrali e Torchia a guidare la seconda linea. “El Comandante” Lorizio (quarta stagione consecutiva per lui sulle rive del Livenza, sei totali con le due in B)dovrebbe rispondere con Partenio in regia e Kordas terminale di posto due, Mattheus e Schiro schiacciatori, Acuti e Fusaro al centro e Battista Libero.