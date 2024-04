Playoff, per Conegliano si avvicina l'ora della verità

Per la Prosecco Doc Imoco Conegliano arriva il primo vero crocevia di questa stagione. La sconfitta di Novara, la prima della stagione giunta dopo 45 successi in fila, ha sparigliato le carte e per accedere alla finale scudetto non ci saranno alternative che alla vittoria.

Il vantaggio è che le pantere potranno contare sull'appoggio del proprio pubblico, ma dovranno dimostrare di aver imparato la lezione in quanto la Igor è formazione che rispecchia in pieno il carattere del proprio allenatore ed è tutt'altro che arrendevole.

Il fischio di inizio è previsto per le ore 20:30 e chi si imporrà disputerà l'ultimo atto della corsa al tricolore, che avrà inizio mercoledì 17 aprile. Diretta prevista su RAI SPORT HD (ch 58 dtt) e su SKY SPORT MAX (ch 205 satellite), diretta video in streaming anche come di consueto su www.volleyballworld.it (in abbonamento).

Precedenti ed ex

Le due squadre si sono sfidate ben 53 volte: 39 le vittorie delle venete (compreso il 3-1 all'andata) e 13 della Igor.

Sono due le ex pantere in casa azzurra: la centrale Anna Danesi e il libero Eleonora Fersino.

La vigilia del coach

Come di consueto è del coach Daniele Santarelli il compito di presentare questo delicatissimo match:

«Una sconfitta in una serie di semifinale playoff ci può stare, perdere fa parte dello sport e a questi livelli vincere così tante partite in fila non è normale, le tante vittorie in fila ci avevano un po' abituato bene, ma ora torniamo alla realtà e ci prepariamo alla decisiva gara3 nel nostro Palaverde. Questi playoff si sono dimostrati come da previsioni ricchi di sorprese e colpi di scena, abbiamo visto anche nel maschile come quest'anno ogni serie non sia scontata e ci sia un livello altissimo. Gara2 è stata una dimostrazione di tutto ciò, Novara è una squadra molto attrezzata, costruita per vincere, e in casa sua ha fatto vedere tutto il suo potenziale, quello che evidentemente nella prima gara non si era visto. Sapevo che l'Igor in casa sua non sarebbe stata quella di gara1, per vincere lì quello che abbiamo fatto non è bastato, tropi errori nei primi due set e dopo la rimonta anche nel quinto siamo state troppo fallose per poter avere la meglio su una squadra che ha fatto vedere le sue ottime quelità. Domani non ci saranno prove d'appello, siamo al Palaverde, avremo la spinta del nostro pubblico sempre decisiva, ma soprattutto noi dovremo giocare una partita molto migliore rispetto a mercoledì, dal primo all'ultimo secondo servirà restare concentrate e dare il massimo su ogni pallone, è l'unico modo che abbiamo per qualificarci a una finale scudetto a cui teniamo tantissimo»