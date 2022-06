Serie A1 femminile, Plummer schiaccerà ancora per l'Imoco Volley

Un'annata ad alto livello non può non valere una meritatissima riconferma. E così Kathryn Plummer, anche per il 2022/23, farà parte del roster della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano che tenterà di difendere il tricolore e di riconquistare la Champions League.

I numeri d'altra parte parlano chiaro: la schiacciatrice americana è risultata la settima attaccante come “media ponderata” nel campionato italiano, grazie a un ottimo 50,3% in attacco. Anche in nazionale non si scherza: nel corso dell'ultima VNL, di cui gli Stati Uniti sono detentori, Plummer ha realizzato 20 punti nell'importante match contro la Cina.

PRIME IMPRESSIONI

Direttamente dal ritiro della nazionale la riconfermatissima schiacciatrice fa un bilancio di questo primo anno in gialloblù: "E’ stata una stagione importante per me, penso sicuramente di essere cresciuta come giocatrice. Giocare costantemente contro le migliori atlete del mondo nel Campionato Italiano e in Champions League ti fa lavorare di più e imparare più velocemente. Penso di essere diventata un giocatore in grado di sfidare senza paura le altre squadre e le altre giocatrici, questo è esattamente ciò che voglio fare".

L'esperienza accumulata si è rivelata molto importante: "La prima stagione all’Imoco mi ha insegnato la pazienza, sia con me stessa e il processo di apprendimento che con le relazioni. Ora ho capito che non devo essere sempre perfetta, ma devo solo essere brava e saper risolvere i problemi che si presentano con l’aiuto delle mie compagne di squadra. Ho anche imparato a costruire relazioni con le mie compagne, dentro e fuori dal campo, a integrarmi in un gruppo giocando al contempo al massimo livello".

Obbiettivo migliorare ancora: "Sono molto orgogliosa di restare a Conegliano, ci tengo a ringraziare la società, il coach e lo staff tecnico per aver confermato la fiducia in me. Sono entusiasta perchè potrò imparare e migliorare ancora. Non vedo l’ora di abbracciare le mie nuove compagne di squadra e di continuare il cammino che abbiamo costruito come squadra. La prossima stagione ci saranno molte nuove giocatrici e sono davvero entusiasta di questo, sarà stimolante. Penso che il mio stile di gioco si adatterà molto bene anche alla nuova formazione, sono un “terminator” a rete in attacco e sto lavorando per migliorare la ricezione e la difesa, quindi penso di poter contribuire in molti modi e poter fare quello che mi verrà chiesto da coach Santarelli. L’obiettivo mio e della società è vincere ancora tutti i trofei che potremo e io voglio lavorare ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra a raggiungere i traguardi che abbiamo in mente".

L'estate sarà densa di impegni: "Quest’estate mi sto allenando con la Nazionale e attualmente gioco nella VNL, è bellissimo giocare contro le migliori squadre del mondo e incontrare scuole pallavolistiche diverse. Il sogno per cui sto lavorando duramente è di entrare nel roster per i Mondiali che si terranno quest’estate. Ci sarà anche qualche momento per tirare il fiato, non vedo l’ora di trascorrere un po’ di tempo a casa con la mia famiglia e i miei amici".

Molto ci si aspetta anche dalla tifoseria gialloblù: "Sono fantastici! E’ bellissimo giocare di nuovo davanti ai tifosi gialloblù, sono unici! Non vedo l’ora di avere il Palaverde “a tutto volume” dall’inizio alla fine della stagione. Grazie da parte mia per tutto il supporto della scorsa stagione e saremo pronte per renderli orgogliosi nella prossima stagione!".