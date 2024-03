Conegliano attesa all'anticipo di Vallefoglia

La regular season è già in cassaforte, ma in casa Imoco è proibito abbassare la tensione. Domani sera (ore 20:30, diretta su RaiSport) c'è l'anticipo di Vallefoglia, tappa di avvicinamento all'altro appuntamento clou della stagione, la semifinale di Champions League contro l'Ezacibasi, duro scoglio poichè è la squadra campione del mondo nonchè finalista della passata edizione.

Quella che si prevede è una partita piuttosto complicata, vuoi perchè le tigri biancoverdi rappresentano una delle rivelazioni di questo campionato (sono settime in classifica con la prospettiva, a tre turni dalla conclusione, di migliorare ancora il proprio piazzamento), vuoi perchè le pantere hanno l'obbligo morale di continuare a vincere per mantenere la propria imbattibilità e arrivare al meglio alla sfida di metà della prossima settimana.

Sarà come sempre importante la gestione delle forze, con il tecnico Daniele Santarelli che molto probabilmente effettuerà delle rotazioni anche per sollecitare tutto il gruppo a rispondere nella maniera migliore. Del resto l'ampiezza della rosa è sempre stata un'arma importante di questa squadra e lo sarà a maggior ragione domani.

Precedenti ed ex

Sono 5 le sfide giocate complessivamente, con altrettante vittorie gialloblù.

L'unica giocatrice che ha vestito entrambe le maglie è Vittoria Piani, lo scorso anno in forza alle marchigiane.

La vigilia del coach

Come di consueto tocca a Daniele Santarelli presentare la sfida: «Sono molto orgoglioso del rendimento della squadra finora e specialmente nell'ultimo periodo, questa settimana è stata emblematica perchè nelle due vittorie a Casalmaggiore e poi in casa con Novara ho fatto giocare sestetti completamente diversi ruotando tutta la rosa e il rendimento è stato sempre ottimale così' come il risultato finale. Volevamo arrivare a questo punto importante della stagione nelle migliori condizioni e sono soddisfatto del lavoro fatto finora, adesso viene il bello e ci sarà bisogno di tutte le ragazze per affrontare le sfide che ci presenta il calendario. La trasferta di domani sarà un'altra tappa di crescita, è l'ultimo test prima della semifinale di Champions che iniziamo giovedì e mi aspetto un'altra prova tosta con Vallefoglia. Ok abbiamo il primo posto sicuro, ma non guardiamo alla classifica, sappiamo che Vallefoglia è un'ottima squadra che sta facendo bene e vorrà fare più punti possibile per la griglia dei playoff, nell'ultima gara hanno vinto bene a Firenze e sono in salute, quindi ci vorrà un'altra bella prestazione da parte della mia squadra. Abbiamo bisogno di una sfida probante per tenere alta la tensione in vista della sfida di giovedì all'Eczacibasi».