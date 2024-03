Conegliano pronta alla lotteria dei playoff

Chiusa la regular season imbattuta e con la cifra record di 75 punti la Prosecco Doc Imoco Conegliano è perfettamente consepevole del fatto che da ora in avanti quanto è stato fatto non conta più.

Scatta da domani la lotteria dei playoff, che vedrà affrontarsi al PalaVerde, per gara uno dei quarti di finale, la squadra gialloblù e l'Aerotalia SMI Roma, una delle rivelazioni della stagione avendo chiuso il proprio cammino in ottava posizione pur essendo una neopromossa.

Superfluo affermare che è indispensabile partire con il piede giusto, sfruttando il fattore campo, e chiudere possibilmente la serie dopo due gare per recuperare energie in vista dei turni successivi. L'ottimismo in merito è fondato in quanto tutte le giocatrici sono arruolabili e nel corso dell'annata si è visto in diverse circostanze quanto possa essere importante cambiare spartito a partita in corso.

Si gioca alle ore 19:30 ed il match verrà trasmesso in diretta su SkySport Arena.

Precedenti ed ex

Quattro sono i match giocati, tutti vinti da Conegliano.

Due le ex in campo: a Roma gioca Marta Bechis, capitana giallorossa, che ha vinto due scudetti con Conegliano nel 2018 e 2019; a Conegliano invece milita Madison Bugg, nella capitale nel 2021/22.

La vigilia del coach

A presentare questo importante appuntamento è il coach Daniele Santarelli:

«Finalmente siamo arrivati al clou di questa stagione, quello dove non si può più sbagliare nulla perchè ogni gara può segnare il destino delle squadre. Iniziamo con il fattore campo a favore e questo sarà molto importante per noi e per aiutarci a partire con il piede giusto nell'avvio di questi playoff che ci vede opposti a una squadra sorprendente come Roma protagonista di una grande stagione finora, sono certo che vorrà continuare a stupire anche nella post season. Roma dopo qualche cambiamento iniziale ha trovate un bell'equilibrio ed è una squadra pericolosa con attaccanti di palla alta importanti, un buon muro difesa e il nuovo innesto al centro che le ha rinforzate, è una squadra che si esalta soprattutto in casa, a Roma è difficile affrontarle, proprio per questo bisogna iniziare bene in casa mercoledì per indirizzare la serie. I nostri tifosi sono contenti di quello che abbiamo fatto finora, anche noi siamo orgogliosi della nostra stagione fin qui, ma adesso si azzera tutto, si gioca per i trofei, noi a quelli puntiamo e dobbiamo affrontare questo mese una gara alla volta dando sempre il massimo su ogni pallone, questo deve essere il nostro approccio fin da domani».

Il calendario dei quarti

Gara1 mercoledì 27 alle 19.30 al Palaverde - diretta Sky Sport Arena

Gara2 domenica 31 alle 20.30 al Palazzetto di Viale Tiziano - Roma - diretta Rai Sport HD