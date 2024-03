Partono bene i playoff di Conegliano: Roma giù in tre set

In una serie di partite così breve è quantomai importante partire con il piede giusto. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha assolto bene il suo compito battendo in gara uno dei quarti di finale per 3-0 l'Aeroitalia SMI Roma, mettendo dunque un primo importante tassello verso il passaggio alle semifinali.

Non tragga in inganno però il risultato finale: la formazione allenata da Cuccarini, salita nella Marca con il più che mai meritato appellativo di rivelazione (ha centrato i playoff dopo 26 anni e per giunta da neopromossa), non ha affatto sfigurato, mettendo in difficoltà le pantere nel primo set, cedendo però alla distanza al cospetto di una squadra più forte e più abile a gestire i momenti complicati.

Ancora decisiva nell'economia della vittoria la prestazione di Monica De Gennaro, MVP e meritevole più che mai del ritorno in nazionale. Top scorer, neanche a dirlo, Isabelle Haak, che conferma il suo grande momento con i 22 punti messi a segno.

Si spera ora che la Pasqua sia più che mai dolce: proprio in questo giorno le ragazze di Daniele Santarelli proveranno a chiudere il discorso in gara due, che si giocherà al PalaTiziano a partire dalle ore 20:30.

La partita

Il sestetto iniziale messo in campo da Santarelli prevede Wolosz-Haak, Lubian-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro.

Sembra tutto facile per Conegliano, che si porta subito sul 4-1 grazie ai muri di Fahr e le battute di Wolosz, ma Roma rialza subito la testa mettendo il naso avanti con un 6-1 di parziale (5-7). A togliere tutti d'impaccio l'ace di Lubian per il 10 pari. La difesa inizia a funzionare e le pantere vanno sul 15-13, ma il nuovo break capitolino, con protagonista Melli, spariglia di nuovo le carte (18-20). A questo punto è Plummer a trascinare le compagne verso il nuovo riaggancio (20-20); nel finale le padrone di casa ne hanno di più e vanno a chiudere 25-21.

Galvanizzate, le pantere partono forte nel secondo set (7-3). Buona la gestione del vantaggio, ma un paio di distrazioni sembrano riaprire i giochi (16-15). Fahr e Lubian alzano però il muro determinando il 22-17, infine sono Haak e Plummer a sigillare il due a zero con un 25-18 piuttosto netto.

Si torna in campo con la terza frazione che ha un andamento simile (9-5 e 14-10). Intorno a metà set si registra la fuga decisiva da parte delle pantere che toglie alle pur volenterose giallorosse ogni possibilità di recupero. Termina ancora 25-18 e l'appuntamento è dunque per domenica nella Capitale.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-AEROITALIA ROMA 3-0

(25-21,25-18,25-18)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 5, Haak 22, Fahr 9, Lanier ne, Robinson Cook 5, Lubian 4, Plummer 13, De Kruijf ne, De Gennaro, Gennari , Squarcini ne, Bardaro ne, Piani ne, Bugg ne. All.Santarelli

Aeroitalia: Bici 14, Rosales 2, Bechis, Rivero 8, Ciarrocchi ne, Ferrara, Rucli 3, Valoppi, Igiede 4, Melli 7, Schwan ne, Muzi. All. Cuccarini

Arbitri: Brunelli e Armandola

Durata set: 26′,26′,26′

Spettatori: 3530

Note: Errori battuta Co 11, Ro 5; Aces 5-3 ; Muri: 12-2 ; Errori attacco: 7-11

MVP: De Gennaro