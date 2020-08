Torneo di villa Guidini, la competizione entra nel vivo

Il sesto torneo di tennis post covid in svolgimento al Villa Guidini di Zero Branco, con 150 tennisti è giunto nel vivo. Dopo aver battagliato una settimana i giocatori di quarta, il coordinatore della kermesse Pasquale Glorioso ha dato il pass per alcuni di loro, promuovendoli nel main draw.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sugli scudi Ludovico Camuffo giovane patavino del Plebiscito, Luca Santangelo dell’Istrana, Mauro Panizzo dello Scorzè, Angelo Attolico dell’Eurotennis, Sandro Bessagato del Mogliano, Matteo Ruzza della Barchessa, Francesco Bortot giovane under 16 del Belluno e Damiano Baggio dell’Altivole che hanno guadagnato un turno, Alessandro Basso del Resana ed il giovane bassanese Lorenzo Bortolaso con due. Da battere ai poli del tabellone ci sono Andrea Ziterni dell’Eurotennis Treviso ed il beniamino di casa Davide Candiani. La competizione che durerà fino al giorno 8 agosto assicurerà il massimo dello spettacolo proprio in questi giorni a venire, dove scenderanno in campo un paio di dozzine di big.