Anniversario della liberazione, deposto un fiore per ricordare Tina Anselmi

Un fiore per ricordare Tina Anselmi, antifascista, partigiana e madre costituente, una donna che ha dedicato la sua vita al servizio civile, politico, sindacale. Anche la Cisl Belluno Treviso, insieme alla Fai Cisl nazionale, aderisce all’iniziativa “Strade di Liberazione” promossa dall’Anpi nazionale per celebrare il 25 Aprile, deponendo un fiore sulla tomba della parlamentare trevigiana, a Castelfranco Veneto suo paese natale. Ad accompagnare il Segretario generale Massimiliano Paglini, il Segretario nazionale della Fai Onofrio Rota e una delegazione dell’Anpi di Castelfranco Veneto e di Treviso. Presente al momento commemorativo anche le sorelle di Tina Anselmi, Maria Teresa e Gianna.

“La libertà e la democrazia - afferma Paglini - non sono mai acquisite per sempre. Per noi della Cisl Belluno Treviso è un dovere e un onore poter omaggiare una grande testimone di libertà e democrazia della nostra storia antifascista, esempio vivo per noi e per le generazioni future. Per questo abbiamo raccolto l'invito dell'ANPI e testimoniamo con un piccolo gesto a Tina Anselmi l'eterna riconoscenza di tutte le donne e gli uomini liberi, forti e democratici”.

“Ricordare Tina Anselmi, nella memoria della Liberazione, della quale lei è stata fervente e attiva protagonista, è significativo per tutti noi - sostiene Rota - 'Per cambiare il mondo, bisogna esserci' amava ripetere Tina, ed è un monito che quotidianamente ci sprona ad essere protagonisti di questo cambiamento per garantire, nel ruolo che ricopriamo, diritti e tutele a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Tina Anselmi è stata la prima donna Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel 1976, e da Ministro della Sanità, nel ’78 contribuì a istituire il Servizio Sanitario Nazionale, un’eccellenza che ancora oggi molti Paesi prendono ad esempio e che ci ha permesso di affrontare l’emergenza pandemica in maniera più solida. Anche per questo, ricordarla oggi assume un valore davvero particolare”.