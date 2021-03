Aeroporto Canova, riapertura posticipata a giugno

La conferma ufficiale è arrivata lunedì 1º marzo: l'aeroporto di Treviso non riaprirà prima di guugno 2021. Fino a maggio Ryanair volerà dunque solo sull'aeroporto "Marco Polo" di Venezia. Troppo poche le prenotazioni per i voli "primaverili" e ancora grande incertezza sull'andamento del virus con una possibile terza ondata alle porte e le vaccinazioni in ritardo rispetto alle aspettative dei mesi scorsi.

Era dicembre quando la compagnia aerea irlandese, Save e il Comune di Treviso avevano annunciato l'apertura del nuovo hub Ryanair proprio al "Canova". La riapertura dello scalo era stata fissata tra fine marzo e il 1º aprile ma i piani non sono andati come dovevano. Le prenotazioni per i voli primaverili sono rimaste sempre sotto le aspettative per colpa delle restrizioni ancora in vigore in gran parte d'Europa, Italia compresa. Save nei giorni scorsi aveva sollevato i primi dubbi sulla riapertura di inizio aprile, ipotesi confermata nelle scorse ore da una nota ufficiale di Ryanair in cui si annuncia la riapertura dell'aeroporto di Treviso dal mese di giugno, Covid permettendo. Una doccia fredda per tutti i lavoratori dello scalo trevigiano con la cassa integrazione in scadenza a marzo.