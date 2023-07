Estate ad Asolo, navetta per il centro storico ogni venerdì e sabato sera

Da venerdì 14 luglio partirà ad Asolo il servizio serale estivo di bus navetta da e per il centro storico nelle serate del venerdì e del sabato, dalle ore 20 alle ore 23. Il collegamento rimarrà operativo fino al 30 settembre. Per chi si reca in centro, la partenza del bus navetta avverrà presso il parcheggio dell’ex ospedale in via Forestuzzo, con arrivo in piazza Garibaldi, in corrispondenza della Fontana Maggiore e viceversa per il tragitto di rientro. Il costo del biglietto è di 1,50 euro a corsa e il bus navetta partirà in entrambe le direzioni ogni 15 minuti. L’ultima corsa in partenza dall’ex ospedale è prevista alle 22.45 mentre l’ultima navetta in partenza dal centro storico percorrerà il tragitto alle 22.55. L’obiettivo principale dell’iniziativa, attivata dall’Amministrazione comunale, è quello di rendere il centro storico più comodamente accessibile in un periodo di grande afflusso, negli orari di attivazione della Zona a traffico limitato.

Il commento

«Operativo fino al 30 settembre in via sperimentale - spiega l'assessore ai Trasporti, Rosy Silvestrini -, il nuovo servizio serale è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Asolo e la ditta Autoservizi De Zen e consiste in un bus navetta pensato per ridurre l’utilizzo dei mezzi privati per l'accesso al centro storico. Un borgo a perfetta misura di passeggiata che sarà così comodamente accessibile ai cittadini e ai turisti in corrispondenza degli orari di Ztl».