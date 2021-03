Il Covid torna a colpire la Giunta di Treviso: contagiato l'assessore Schiavon

«Sto migliorando, ma non ho idea di come possa aver preso il virus. Dopo la morte per Covid di mio padre, avvenuta lo scorso gennaio, sono sempre stato attentissimo»

«Sto migliorando, ma non ho idea di come possa aver preso il virus. Dopo la morte per Covid di mio padre Walter, avvenuta a 71 anni lo scorso gennaio, sono sempre stato attentissimo». Parole, queste, dell'assessore comunale trevigiano Christian Schiavon, intervenuto martedì mattina in video collegamento da casa durante la conferenza stampa di presentazione del bando rilancio di Ca' Sugana. «Questo virus è veramente subdolo, va prestata la massima attenzione - continua l'assessore - Fortunatamente non sono stato ricoverato ed ora va meglio, ma comunque rimango ancora affaticato». La notizia della sua positività si è poi sparsa tra tutti i conoscenti dell'assessore che si sono subito stretti a lui in questo difficile momento, sommergendolo così di messaggi di incoraggiamento per uscire quanto prima dalla quarantena.