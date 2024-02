Casa di Comunità, i dubbi del Partito Democratico

«Ho partecipato alla posa della prima pietra della Casa di comunità a Paese. Sicuramente, quando si tratta di sanità pubblica, è importante procedere lungo una strada di rafforzamento dei servizi. Ma bisogna anche fare attenzione al rischio di creare scatole vuote». Lo ha detto oggi, 25 febbraio, il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni che ieri era presente all'evento.

«Come abbiamo evidenziato e richiesto con una mozione già depositata in Consiglio, oltre ai tagli dei nastri resta soprattutto da compiere un lavoro di raccordo tra la Regione e gli interlocutori dei singoli territori, dalle amministrazioni locali alle categorie, sindacati e associazioni. Questo per garantire una riorganizzazione efficace dei servizi, come nello spirito di una riforma resa possibile dai fondi del Pnrr. Al tempo stesso è indispensabile avviare la pianificazione per l’assunzione del personale che dovrà operare nelle strutture, per evitare appunto che questi strumenti utili non restino solo sulla carta».