Male incurabile, addio a Cesarino Segat: imprenditore e benefattore

Sabato 19 agosto si è spento all’età di 79 anni Cesarino Segat, da anni in lotta contro una malattia rivelatasi incurabile. Infaticabile lavoratore fin da giovane, negli anni ‘70 si era messo in proprio diventando imprenditore nel settore degli autotrasporti, degli scavi e delle demolizioni, attività ora guidata dal figlio Stefano e dal nipote Alex. Molto conosciuto a Gaiarine, viene ricordato oggi come un uomo combattivo e di gran carattere, che non si dava mai per vinto di fronte a ciò che la vita gli aveva riservato. Anche di fronte alla malattia Cesarino ha sempre combattuto con forza e determinazione. Lascia una grande famiglia che gli ha voluto sempre bene, in particolare la moglie Caterina, i figli e gli adorati nipoti. A quanti gli sono stati vicini e gli hanno voluto bene la famiglia porge un sentito ringraziamento. I funerali saranno celebrati la prossima settimana.

Il ricordo del sindaco

«Conosco bene Cesarino, amico di famiglia da tanti anni, e la notizia, pur sapendo che combatteva da tempo contro una brutta malattia, mi ha colto di sorpresa. Indiscutibile la sua sempre pronta disponibilità; ricordo quando ha voluto donare alla comunità un defibrillatore che è tutt’ora a disposizione in caso di necessità all’esterno del municipio di Gaiarine. Io giorno che lo abbiamo inaugurato mi ha detto una frase che difficilmente dimenticheró: "Sindaco, speren che no el serve, ma se el serve dighe a tutti che qua i lo trova". Ai familiari tutti le mie più sentite condoglianze e quelle della comunità che ho il piacere di rappresentare» conclude il sindaco Diego Zanchetta.