Covid, contagi di nuovo in aumento nella Marca: 132 casi a settimana, 15 ricoverati

Tornano a crescere, seppur in maniera molto contenuta, i casi Covid in provincia di Treviso. Negli ultimi giorni l'Ulss 2 è arrivata a contare 132 casi a settimana con 15 persone ricoverate al Ca' Foncello di Treviso, nessuna di queste fortunatamente in terapia intensiva.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'aumento dei contagi non desta preoccupazione nell'azienda sanitaria trevigiana. Gli effetti del Covid sono oggi ben diversi rispetto a quelli di due/tre anni fa. I positivi di questi ultimi giorni riscontrano sintomi che vanno dalla febbre al mal di testa, passando per senso di spossatezza e dolori muscolari. I casi più seri hanno interessato solo pazienti Over 65 ricoverati nei reparti di Medicina e Geriatria. Non preoccupa al momento nemmeno la situazione nelle Rsa dove i contagi tra gli anziani restano pochissimi.

I tamponi oggi si fanno in autodiagnosi o in farmacia, solo su prenotazione zi Covid point dell'Ulss 2 dove gli accessi restano comunque davvero limitati in queste settimane di agosto. L'incidenza provinciale è di 19 casi ogni 100mila abitanti mentre l'anno scorso era ben più alta: 329 casi su 100mila. Cerberus, Arcturus e Kraken le varianti più diffuse tra i positivi trovati nella Marca. Per chi contrae il virus però oggi non è necessario alcun isolamento. Il consiglio dell'Ulss 2 resta però quello di indossare la mascherina qualora si entri in contatto con amici, familiari e persone fragili. Una precauzione necessaria perché il Covid non continui a circolare.