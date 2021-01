Covid, altre 11 vittime e 420 contagiati

Altre 11 vittime (raggiunta quota 1022 dall'inizio dell'emergenza) a causa del Covid-19 nella Marca, con 420 nuovi contagi (sono 13.048 in tutto) e 47 pazienti ricoverati in terapia intensiva (25 al Ca' Foncello, 11 a Vittorio Veneto, 5 a Conegliano, 4 a Montebelluna e 2 a Oderzo). Questo quanto recita il bollettino della mattina dell'Epifania emesso da Azienda Zero. In area non critica numeri sempre preoccupanti: 120 a Montebelluna, 111 a Vittorio Veneto, 103 al Ca' Foncello di Treviso, 78 al San Camillo di Treviso, 37 a Oderzo, 23 a Conegliano e 21 a Motta di Livenza.

Intanto proseguono le vaccinazioni del personale medico e ospedaliero dell'Ulss 2: in mattinata è stata la volta dell'ospedale di Conegliano.