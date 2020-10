Contrasto al Covid: azienda trevigiana dona 25 mila mascherine al Comune

La ditta Maikii di Vascon di Carbonera ha donato 25mila mascherine al Comune di Treviso. I rappresentanti dell'azienda, specializzata nella progettazione di prodotti di elettronica di consumo, sono stati ricevuti lunedì dal sindaco Mario Conte. «Ringrazio Matteo Fabbrini di Maikii per questo gesto di grande generosità - ha detto il primo cittadino - Provvederemo a distribuire questi dispositivi di protezione, importantissimi per arginare il contagio, nelle scuole, nelle case di riposo e in base alla necessità, anche alle aziende di trasporto pubblico. Ancora una volta le aziende trevigiane si dimostrano vicine e solidali».

