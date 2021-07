Scuola in Veneto, fissate le date: si parte il 13 settembre, l'ultimo giorno l'8 giugno

«Tutto il settore della scuola inizierà l'anno scolastico il prossimo 13 settembre. Parliamo principalmente delle medie e delle superiori, mentre l'infanzia potrebbe anche anticipare questa data se lo ritiene opportuno. In ogni caso l'ultimo giorno di scuola sarà l'8 giugno. Abbiamo provato a posticipare al 16 o al 20 settembre l'inizio delle lezioni, ma dopo aver ascoltato gli appelli arrivati da più parti in questi giorni abbiamo capito che non sarebbe stato possibile. La rassicurazione di avere le scuole aperte per permettere ai ragazzi di fare corsi integrativi e dopo scuola non c'è infatti stata data e quindi l'inizio delle lezioni il 20 avrebbe messo in difficoltà molti genitori». A dirlo è stato, in conferenza stampa da Marghera (VE) insieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e alla dirigente del servizio igiene e prevenzione della Regione Francesca Russo, il Governatore del Veneto Luca Zaia che ha anche aggiunto che le vacanze natalizie dureranno due settimane, dal 24 dicembre all'8 gennaio, con il rientro a scuola il 10 gennaio. Una scelta, quest'ultima, che è stata presa pensando anche al settore turistico della montagna.

I dati sul Covid

«Al momento i test rapidi totali effettuati sono 5.300.195, mentre i test molecolari sono 5.709.504 in quasi 17 mesi - afferma il presidente Zaia - I positivi nelle ultime 24 ore sono invece 97 (numero raddoppiato rispetto a ieri), un risultato ottenuto grazie alle ultime scelte di sanità pubblica visto che da ieri abbiamo quintuplicato i tamponi fatti sul territorio, con un rapporto di positività del 0,38%. Lo Stato ci dice infatti che dobbiamo fare 150 tamponi ogni 150mila tamponi, ma noi facciamo ben 25mila tamponi al giorno. Chiediamo dunque la collaborazione dei cittadini per sottoporsi in autonomia al tampone gratuito presso i Covid Point, soprattutto per individuare eventuali positività alla variante Delta del virus. Per fare ciò stiamo anche usando il nuovo tampone salivare molecolare». Per quanto riguarda i dati complessivi sul Covid, ad oggi sono stati registrati 425.796 positivi, 11.619 morti e oltre 22mila dimessi. Al momento, poi, si hanno negli ospedali veneti 249 ricoveri totali (-2) e 349 pazienti in terapia intensiva no Covid.