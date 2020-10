Discussione della tesi a distanza, in Comune una sala dedicata agli studenti

Tra le nuove regole sociali imposte dall'emergenza Covid-19 c'è anche la nuova modalità di svolgimento degli esami di laurea: la discussione della tesi avviene a distanza, tramite collegamento online, via internet o via Skype, con la commissione dei docenti. Un requisito fondamentale per la buona riuscita di questo importantissimo momento della carriera degli studi è quindi la qualità della connessione alla rete. Per venire incontro a questa esigenza, la Giunta comunale ha stabilito, con apposita delibera, di concedere gratuitamente l'utilizzo della Sala Gialla del Municipio agli studenti universitari di Asolo che devono discutere la tesi, sia essa per la laurea triennale, specialistica o magistrale. In questo modo i laureandi possono collegarsi con la sede universitaria beneficiando della connessione veloce, supportata dalla fibra ottica.

«È un servizio che offriamo molto volentieri ai nostri giovani - afferma il sindaco Mauro Migliorini - Sapendo che alcune zone del nostro territorio non sono ben servite dalla connessione veloce alla rete, anziché i laureandi si spostino fuori Comune diamo loro la possibilità di venire nel palazzo municipale, portando con sé anche i famigliari e gli amici più stretti, tenendo conto che nella sala possono stare al massimo 10 persone. Penso che questa sia un'ottima apertura del palazzo verso questa tipologia di esigenza, che perdurerà sicuramente per altri mesi ancora». Il servizio è gestito dall'Ufficio Cultura del Comune e chi intende utilizzare la sala deve prenotarla con opportuno anticipo all'indirizzo email cultura@comune.asolo.tv.it tenendo presente che la persona di riferimento è la dott.ssa Orietta Dissegna.