Droga e alcol: «Il 75% dei crimini commesso da giovani tra i 14 e i 30 anni»

Lunedì 22 marzo, in videoconferenza, il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, ha organizzato un incontro sulle problematiche connesse alle varie forme di dipendenze che coinvolgono sempre più spesso i ragazzi trevigiani.

Alla riunione sono intervenuti: i comandanti di carabinieri e guardia di finanza di Treviso, il dirigente della Squadra mobile della Questura, il vicecomandante della polizia locale di Treviso, l'assessore agli affari sociali del comune di Treviso, i presidenti dei comitati dei sindaci, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, il direttore del SerD dell'Ulss 2 e i rappresentanti delle comunità di recupero provinciali. Dalla riunione è emerso che, nella Marca, all’uso di stupefacenti di vecchia generazione si è aggiunto il consumo di "smart drugs" reperibili su internet, con un significativo abbassamento dell’età media dei consumatori. Sempre più spesso i ragazzi, per procurarsi le sostanze o si dedicano allo spaccio oppure coltivano marjuana direttamente dentro casa.

Dal vertice in Prefettura è emerso come il consumo di droghe sia strettamente connesso all’abuso di sostanze alcoliche: nella Marca il 75% dei reati legati agli stupefacenti è collegabile a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni di età. Non mancano poi reati contro il patrimonio, atti di violenza di vario genere e guida in stato di ebbrezza. Un quadro destinato a peggiorare per gli effetti della pandemia ancora in corso che, oltre alla sospensione della scuola in presenza, ha costretto alla interruzione di tutte le attività di intrattenimento sportivo, culturale e di sana aggregazione giovanile, aumentando quindi le situazioni di fragilità e di disagio che spesso le famiglie, da sole, non sono in grado di gestire. Al termine dell'incontro gli organizzatori hanno deciso di: tenere monitorato l’andamento della situazione nella Marca; approntare e modulare aiuti concreti per i soggetti assistiti e le famiglie coinvolte. Infine far conoscere le buone pratiche sperimentate, soprattutto in termini di prevenzione, realizzando iniziative di sensibilizzazione dei giovani o a scuola, come già fatto in passato, ma anche con il supporto ed il coinvolgimento di celebrità giovani, in grado di aiutare i coetanei