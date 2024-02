Male incurabile, il sorriso di mamma Elena si spegne a 47 anni

Valdobbiadene si sta stringendo in queste ore intorno ai familairi di Elena Zucchetto, farmacista del paese e mamma di tre ragazzi, mancata all'affetto dei suoi cari a soli 47 anni. Da anni lottava contro un male rivelatosi incurabile.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Zucchetto lavorava dal 2017 nella farmacia comunale "Dalla Costa", in via Mazzini. Studentessa modello e farmacista molto preparata e competente, Elena era una persona piena di vita, stimata e conosciutissima in paese. Con il suo impegno nel lavoro, ha saputo sempre prendersi cura dei pazienti e dei clienti della farmacia. Nonostante la malattia, Elena si è dedicata fino all'ultimo al lavoro e alla sua adorata famiglia. Un vero e proprio punto di riferimento per l'intera comunità locale che oggi ricorda il suo inconfondibile sorriso, sempre presente sul suo volto. A piangere Elena oggi ci sono il marito Giampaolo Nardi, medico di base a Valdobbiadene, i figli Edoardo, Caterina e Anna, la mamma Iolanda e la sorella Chiara oltre a tantissimi amici e conoscenti di Valdobbiadene. Sabato mattina, 10 febbraio, il funerale nel Duomo di Valdobbiadene alle ore 10.30. Dopo la cerimonia la salma proseguirà per la cremazione. «Noi ti ricordiamo in questi momenti di gioia e spensieratezza, per la tua grande professionalità e bontà d'animo - il ricordo dei suoi colleghi su Facebook -. Ci mancherai, ma rimarrai sempre nei nostri cuori».