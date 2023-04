Al Bon Bozzolla la Santa Messa è aperta a tutti

Una nuova iniziativa che unisce nella comunione religiosa la cittadinanza e gli ospiti del Bon Bozzolla, e si colloca nella serie di progetti pensati per rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Ogni martedì alle ore 16.00 nella cappella dell’Istituto si svolgerà la funzione religiosa aperta non solo agli anziani residenti del Bon Bozzolla ma alla comunità tutta. Dopo la recente apertura degli ambulatori di medicina di base a Casa Cardani, luogo di degenza per anziani autosufficienti, l’iniziativa segue a meno di due mesi di distanza il nuovo protocollo delle visite all’interno della struttura, che in base alle normative vigenti fa decadere la necessità di prenotazione e il limite di tempo, dando agli anziani ospiti la possibilità di godere senza eccessive restrizioni dell’affetto e della vicinanza dei propri cari, con i quali d’ora in poi il martedì pomeriggio potranno anche partecipare alla messa, sempre nel rispetto delle norme previste dalle strategie di gestione e controllo della pandemia Covid-19.

«Dare ai cittadini la possibilità di partecipare alle messe al Bon Bozzolla significa rafforzare quello che per noi è il valore aggiunto del nostro Istituto, ovvero la capacità di stringere a sé la comunità - spiegano dall’Istituto Bon Bozzolla la Presidente, Isabella Paladin, e la Direttrice, Flavia Casetta -. “È la Casa dei nostri Ospiti che si apre all’intera Comunità, un’ulteriore occasione di vicinanza e di scambio, dove l’Istituto Bon Bozzolla diventa punto d’incontro non soltanto per i nostri Residenti ma per tutti i cittadini del territorio».