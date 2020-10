Geriatria dell'ospedale di Conegliano, va in pensione il dr. Sergio Peruzza

Ha già fatto i saluti in Reparto, anche se la pensione scatterà il 1° novembre. Sta smaltendo i suoi ultimi giorni di ferie prima della quiescenza il dr. Sergio Peruzza, storico primario dell’Unità Operativa di Geriatria dell’Ospedale di Conegliano. Il dr. Peruzza, specializzato in Geriatria e Gerontologia, in Farmacologia Clinica e in possesso di un diploma di perfezionamento in Statistica Medica ed Epidemiologia, ha trascorso tutta la sua lunga carriera all’ospedale di Conegliano, iniziando nel giugno del 1984. Nel febbraio del 1991 è approdato nel Reparto di Geriatria, assumendone la direzione nel maggio 2000.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Al dott. Peruzza – dichiara il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – voglio rivolgere un sincero e sentito ringraziamento per quanto ha fatto per il Reparto di Geriatria dell’Ospedale di Conegliano, diretto con professionalità e umanità. È un professionista che ha sempre saputo coniugare competenze e disponibilità nella presa in carico di pazienti fragili e casi complessi».