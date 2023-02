Addio a Giuseppina Vinci, per anni maestra all'asilo nido di Montebelluna

Montebelluna piange in queste ore la scomparsa prematura di Giuseppina Vinci (in Silvestri), mancata all'affetto dei suoi cari a 68 anni. Originaria dalla Calabria, da oltre 40 anni viveva a Montebelluna dove ha cresciuto generazioni di bambini ricoprendo l’incarico di educatrice presso l’asilo nido comunale di via San Pio X. Otto anni fa era andata in pensione, lascia il marito Ennio Silvestri ed il figlio Andrea. Il suo ultimo grande gesto di generosità è stato donare i suoi organi. I funerali si terranno domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 11, presso il Duomo di Montebelluna.

Il commento del sindaco

Adalberto Bordin ha voluto ricordarla con queste parole: «Esprimo il mio cordoglio personale e a nome dell’amministrazione comunale e dei colleghi che hanno condiviso con Giuseppina Vinci molti anni di attività lavorativa presso l’asilo nido comunale. Giuseppina è stata un pilastro per la crescita di molti bambini montebellunesi e non solo. La mia vicinanza al marito, al figlio, ai familiari ma anche alle moltissime persone che negli anni hanno apprezzato il suo servizio svolto con impegno, dedizione, grande motivazione, sensibilità e passione, oltre alla discrezione e responsabilità nello svolgimento di un incarico impegnativo e unico come quello dell'educazione dei più piccoli».