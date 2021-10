A Treviso nasce l'Innovation Lab dedicato alla digitalizzazione e ai giovani

È stato inaugurato oggi #INNOTV, laboratorio permanente di innovazione per lo sviluppo digitale ospitato dagli spazi dell’Ambasciata dell’Agenda Digitale presso la Biblioteca di Borgo Cavour. Il progetto, finanziato con settecentomila euro dalla Regione Veneto con fondi POR FESR ha visto il Comune di Treviso, in qualità di capofila, collaborare con i Comuni di Carbonera, Roncade, Silea e Villorba.

Il laboratorio #INNOTV di Treviso è stato concepito come uno spazio dinamico e animato, punto di incontro e contaminazione tra diversi target, iniziative e attività di innovazione, dove sono presenti una sala polifunzionale e di accoglienza, uno showroom e uno spazio di coworking con otto postazioni prenotabili attraverso il sito www.innotv.it, una lavagna elettronica, un oculus (visore 3D), una stampante 3D e un Lego® Mindstorm, strumento all’avanguardia sviluppato da Lego® e Arduino® per imparare a programmare. Il progetto si sviluppa, inoltre, sul territorio grazie a sei palestre digitali collocate nei comuni di Carbonera, Silea, Villorba e Roncade e nella Biblioteca BRaT di Treviso.

Il Progetto ha preso il via nel mese di maggio attraverso la raccolta delle istanze del territorio, i cui risultati completi saranno pubblicati sul sito di #INNOTV e con le prime iniziative di coinvolgimento della cittadinanza. Sono stati già avviati i Lab Talk, incontri di approfondimento sulle ultime frontiere del digitale; AI 4 Kids, workshop di introduzione all’Intelligenza Artificiale per bambini delle scuole elementari; incontri per ragazzi e ragazze delle scuole superiori sul tema del cyberbullismo e sull’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. È inoltre già attivo lo Sportello Digital Divide, aperto ogni giovedì dalle 10 alle 12, a disposizione di tutti i cittadini che vogliono migliorarsi nell’uso del computer, telefono e tablet. Così come sono state pubblicate le prime 5 App e altrettante Infografiche consultabili sempre attraverso il sito internet: www.innotv.it

Nei prossimi mesi saranno proposte numerose altre attività rivolte a tutta la cittadinanza, che contribuiranno alla diffusione di una cultura digitale e di una maggiore consapevolezza circa le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Tra queste da sottolineare il concorso di idee Call4Ideas che nasce dalla volontà dei Comuni parte del progetto di stimolare la nascita di nuove realtà imprenditoriali sul territorio, proponendo un’idea o una soluzione ad un problema d’interesse generale. Il concorso di idee è dedicato al tema della Vivibilità degli spazi urbani e si concentra quindi sul superamento degli ostacoli, fisici o meno, presenti nelle nostre città, attraverso idee innovative e da sviluppare attraverso strumenti digitali. Le idee dovranno essere indirizzate a favorire, la vivibilità del territorio, intesa come accessibilità e usabilità degli spazi pubblici urbani, virtuali e fisici.

L’iniziativa si rivolge a tutti i soggetti che abbiano un’idea/progetto innovativo coerente con l’ambito della “Call” e che si rivolga al territorio del trevigiano. Possono quindi candidarsi cittadini (studenti, insegnanti, dipendenti pubblici e privati, imprenditori), in forma individuale o raggruppati (team), aziende, startup e associazioni. L’iniziativa ha inoltre lo scopo di creare ed agevolare connessioni tra imprese, cittadini, istituzioni e scuole e per tale motivo non sarà solo possibile candidare una propria idea ma anche proporsi e aderire a progetti esistenti, contribuendo al loro successo e alla loro realizzazione.

Le idee selezionate tra quelle più interessanti saranno accompagnate in un percorso di sviluppo con un team di esperti che forniranno il loro supporto per testare le idee stesse e costruire insieme ai team candidati i documenti chiave per presentarsi al mondo: il Business Plan e il Pitch (presentazione del progetto). Infine, per tutta la durata del progetto, le idee che entreranno a far parte dell’Innovation Lab saranno esposte al mondo dei finanziatori e delle imprese, per favorirne il successo e l’avviamento: un trampolino di lancio per nuove aziende del territorio. Il laboratorio di innovazione digitale e tutti gli eventi previsti dal progetto #INNOTV sono gestiti in collaborazione con le società ETT e MIXURA, appositamente incaricate dal Comune di Treviso.