Male incurabile, il sorriso di mamma Laura si spegne a soli 50 anni

Salgareda piange in queste ore la scomparsa di Laura Deligios, mancata giovedì mattina, 1º febbraio, all'età di 50 anni. Da tempo Laura combatteva contro un male che, nonostante si sia rivelato incurabile, non le ha mai tolto la voglia di sorridere.

La famiglia di Laura è molto conosciuta a Salgareda: per anni il padre della 50enne, originario di Roma, era stato barbiere e parrucchiere in centro a Salgareda, attività passata negli anni al fratello di Laura, Stefano, il quale aveva proseguito l'attività per diverso tempo. Laura lascia il marito e gli amati figli Riccardo e Arianna. Grande amante degli animali, Laura era legatissima ai suoi gatti. L'ultimo saluto alla 50enne sarà celebrato lunedì 5 febbraio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Salgareda. Il corteo funebre giungerà della Casa Funeraria di Gorgo al Monticano. Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione. La famiglia di Laura ha voltuo ringraziare pubblicamente Advar per le cure, la vicinanza e l'umanità prestate. Laura lascia anche i fratelli Silvia, Stefano e Federico, gli zii, i nipoti e parenti tutti.