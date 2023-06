Lavori alla rete fognaria: 123 nuovi allacciamenti lungo la Postumia

Ha preso il via in questi giorni il cantiere che, dopo un'attenta progettazione, permetterà di realizzare parte della rete fognaria di Istrana nella zona a est lungo la strada regionale 53 fino al confine comunale con Paese, coinvolgendo un’area di quasi 19mila abitanti.

I lavori

La tutela e la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento del servizio sono i principi che hanno guidato il progetto per i lavori di intervento ampliamento della fognatura che interesserà un bacino con una superficie pari a circa 23 ettari e un numero di abitanti equivalenti di circa 1080. Sarà eseguito anche il rifacimento di alcuni tratti della rete acquedottistica in corrispondenza di alcune vie secondarie della Postumia a ovest della rotatoria con la SP 128. Il trasporto della risorsa preziosa come l’acqua potabile richiede la massima affidabilità e qualità, è obiettivo di Ats minimizzare le perdite e gli interventi di manutenzione sulle reti idriche, e garantire così sostenibilità e salubrità. La programmazione del cantiere è stata realizzata in modo da minimizzare al massimo i percorsi e le relative interferenze per il collettamento dei nuclei abitati, gli scavi, e soprattutto gli impatti sulla viabilità esistente e riduzione delle interferenze con la Postumia. L’esecuzione del progetto causerà la parzializzazione della carreggiata della SR 53 e di conseguenza saranno previste consistenti deviazioni alla viabilità. Per gestire i lavori e minimizzare i disagi dovuti alle attività di scavo, sono state previste e concordate con l’Ente Gestore le necessarie deviazioni del traffico che verranno opportunamente segnalate in tutte le direzioni. Le chiusure concordate con Veneto Strade dureranno per l’intero periodo estivo in concomitanza della chiusura delle scuole.

I commenti

«L'estensione della rete fognaria in questa zona attualmente priva è uno degli obiettivi prioritari della nostra azienda - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori -. Il cantiere di Istrana permetterà un sensibile miglioramento del servizio, della tutela dell’acqua depurata e quindi dell’ambiente che ci circonda».

«Sono consapevole che la chiusura della viabilità in un’arteria così importante per la regione è causa di notevoli disagi alla nostra cittadinanza - aggiunge il sindaco di Istrana, Maria Grazia Gasparin - abbiamo lavorato assieme ad Ats per limitare al massimo i disagi. La fattiva collaborazione e sinergia con Ats porterà alla nostra comunità un miglioramento delle infrastrutture e del servizio per la tutela del territorio».

«Abbiamo lavorato con Ats fin dall’inizio per gestire le conseguenze delle limitazioni alla viabilità - conclude il sindaco di Paese, Katia Uberti - tutti quanti assieme abbiamo cercato la soluzione migliore, consapevoli del fatto che i lavori renderanno l’intero territorio più sostenibile».