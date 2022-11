Male incurabile, il sorriso di mamma Lorena si spegne a 31 anni

San Fior in lutto per la scomparsa di Lorena Zanette, mamma di soli 31 anni strappata all'affetto dei suoi cari da un che non le ha lasciato scampo. In tantissimi giovedì 17 novembre hanno voluto dare l'ultimo saluto a Lorena nella chiesa parrocchiale di San Fior di Sotto. In prima fila il compagno Andrea Migliorini con i due figli piccoli Alessandro e Vittoria.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Lorena viveva per la famiglia e i suoi due bimbi. Tutto sembrava andare per il meglio, il sogno di una famiglia felice sconvolta però dalla scoperta del tumore, avvenuta un paio d'anni fa. Lorena si era subito sottoposta a cure e visite nella speranza di avere la meglio sul male che l'aveva colpita. Ogni sforzo si è però rivelato inutile e, a soli 31 anni, il suo sorriso si è spento nella giornata di lunedì 14 novembre. Lorena lascia anche la mamma Renata, la sorella Elisa con Christian, la cognata Anna e parenti tutti. Dopo il funerale la salma ha trovato riposo nel cimitero di San Fior di Sotto.