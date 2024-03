Male incurabile, professoressa del Collegio Astori muore a 56 anni

Una vita dedicata all'insegnamento e all'amore verso le sue tre figlie che ha cresciuto da sola con ammirevole determinazione e forza di volontà: Lucia Vesco è mancata sabato scorso, 23 marzo, all'affetto dei suoi cari. Aveva 56 anni: fatale un tumore contro cui ogni terapia si è rivelata vana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Lucia Vesco è stata per anni professoressa di lettere del Collegio Salesiano Astori. Originaria di Venezia ma residente da anni a Mogliano Veneto ha cresciuto le figlie Flavia, Arianna e Marta senza mai far mancar loro nulla e invitandole a seguire sempre i loro sogni. La figlia più piccola di Lucia si è iscritta al liceo classico e sogna di seguire i passi materni diventando insegnante di scuola elementare. Per i colleghi dell'Astori, Lucia Vesco è stata un punto di riferimento, sempre pronta a dispensare consigli utili e soluzioni a problemi. Coraggiosa e fiera, aveva un lato di estrema dolcezza e, anche dopo la scoperta della malattia, aveva cercato di non scoraggiarsi, combattendo per le sue figlie e cercando di guardare sempre al lato positivo della vita. L'ultimo saluto sarà celebrato domani pomeriggio, mercoledì 26 marzo, alle ore 15.30 nel Duomo di Mogliano Veneto. A piangerla, oltre alle figlie Flavia, Arianna e Marta ci saranno le sorelle Silvia e Laura, il cognato Marco, Alberto, nipoti, cugini e parenti tutti.