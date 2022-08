Jesolo, una torretta in ricordo della maestra Marika Magagnin

La struttura è stata inaugurata domenica 7 agosto all’interno della JBA Beach Volley arena, in occasione del torneo 3x3 denominato "Ma-Schiaccio". La torretta, che campeggerà al centro dell’arena jesolana del beach volley, sul litorale di via Orseolo, sarà dedicata a Marika Magagnin, venuta a mancare a soli 47 anni per un male incurabile.

Originaria di Miane, Marika aveva vissuto a Caorle e insegnato alla scuola elementare di San Donà di Piave. Silvia e Cristina, le sue due figlie adorate, hanno giocato a beach volley per moltissime estati sulla sabbia di Jesolo. Per questo la sorella Francesca ha voluto che proprio l’arena della JBA ospitasse la torretta in ricordo di Marika. La struttura è stata costruita grazie al contributo di Grafiche Quattro, Edg, Gruppo Masserdotti, Domino Display, mentre il progetto e? stato realizzato da Italian Design Furnitures.