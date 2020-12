Covid, mascherine natalizie a Vittorio Veneto: «Le distribuiremo gratis»

Una mascherina come simbolo per rafforzare il senso di comunità in un Natale così atipico e diverso da quelli che abbiamo sempre vissuto con gioia e spensieratezza. Sarà regalata a tutti i clienti dei negozi vittoriesi.

«Con questa iniziativa - spiega il vicesindaco Gianluca Posocco - l'amministrazione vuol dare un segno di vicinanza ai commercianti della città, per far sentire loro la nostra solidarietà e sensibilizzare i cittadini ad un acquisto responsabile - senza resse nei grandi centri commerciali - e vicino agli esercenti del territorio. È inutile - prosegue Posocco - cercare di nascondere il fatto che le festività del 2020 saranno diverse dal solito: così, da un’idea del Consigliere Andrea Casagrande, è nata l‘iniziativa di una ‘’mascherina celebrativa’’ del Natale vittoriese che sarà in distribuzione gratuita in tutti i negozi. Un Natale diverso, un Natale più vittoriese».

L’obiettivo di favorire un «commercio di prossimità», diffuso sul territorio, nasce anche dalla concreta esigenza di prevenire gli assembramenti contrastando così la diffusione del Covid. Questa simpatica iniziativa natalizia dell'amministrazione comunale si muove, dunque, anche in questa direzione. La mascherina simbolo del Natale vittoriese è prodotta dalla Abs Group Srl, la nota azienda cittadina che si occupa di allestimenti e stampa tessile su grande formato