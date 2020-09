Maxi plateatici in centro città, Ca' Sugana: «Saranno garantiti anche se non più gratuiti»

«L'attuale copertura economica garantita dal Governo sui maci plateatici scade il prossimo 31 dicembre, ma tutta l'Amministrazione comunale vuole continuare su questa strada, senza soluzione di continuità». A dirlo il vicensindaco di Treviso, Andrea De Checchi, già da oggi orientato a prorogare il più possibile l'attuale provvedimento sull'ampliamento degli spazi esterni di bar, pizzerie e ristoranti. « Vogliamo farci trovare pronti in vista dell'inverno - continua l'assessore al Commercio - e per questo stiamo già valutando tutte le ipotesi possibili per andare incontro ai nostri commercianti. D'altronde, i maxi plateatici sono stati un evidente successo in questi mesi, rendendo la città ancora più viva. E' chiaro però che qualcosa dovrà cambiare rispetto ai mesi peggiori dell'emergenza sanitaria. Al momento, quindi, al vaglio del Comune c'è da un lato l'idea di mantenere l'attuale ampiezza degli spazi esterni delle attività commerciali e dall'altro quella di far pagare ai commercianti una tassa ridotta, magari parametrata alla precedente cubatura».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma, a breve finirà inevitabilmente l'era dei plateatici gratuiti ma non per questo Cà Sugana non andrà incontro ai negozianti: «Ancora non sappiamo se attueremo uno sconto sulla Cosap o sul contributo comunale, ma rispetto alla cubatura oggi esistenze il prezzo sarà sicuramente inferiore rispetto all'ordinario. In ogni caso, si tratta di un argomento "tecnico" che comunque stiamo già esaminando con l'Ufficio tributi» conclude De Checchi.