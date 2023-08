Ferragosto, messa dell'Assunta e dono del cero a Santa Maria Maggiore

Nella solennità dell'Assunzione di Maria, martedì 15 agosto, il vescovo Michele Tomasi presiederà la celebrazione eucaristica alle ore 10, nella basilica di Santa Maria Maggiore ("Madona granda").

Prima della celebrazione si svolgerà anche il tradizionale rito del dono del cero alla Madonna da parte dell'amministrazione comunale di Treviso, presenti le autorità civili e militari. Un ringraziamento dalle origini antiche, per la pace in questa città, rivolto a Maria presso l’affresco attribuito a Tomaso da Modena e salvato dalla distruzione nel XVI secolo. Ringraziamento rinnovato alla fine della seconda guerra mondiale e proseguito ogni anno. Una tradizione che ha origini antichissime: nata nel 1300 come atto di ringraziamento per una contesa di proprietà risolta con le armi a favore di Treviso e, successivamente, per la liberazione della città da un podestà che aveva assunto verso i cittadini lo stile del tiranno. Una celebrazione sentita e partecipata dai trevigiani, un momento di forte condivisione e fratellanza.