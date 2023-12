Molestie sui luoghi di lavoro, in un mese richieste di aiuto aumentate del 20%

La tragica scomparsa di Giulia Cecchettin sta avendo ripercussioni importanti anche nel mondo del lavoro: nell'ultimo mese, in Provincia di Treviso, le richieste di aiuto da parte di donne discriminate o molestate sul loro posto di impiego hanno registrato un aumento del 20%.

Mercoledì 13 dicembre, nella sede della Provincia, è stato firmato e presentato il Protocollo operativo di buone pratiche per la prevenzione e il contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e la promozione del benessere lavorativo. Imprese e sindacati sono uniti e in prima linea a sostegno della causa. L'idea condivisa è quella di dare vita a una nuova cultura di prevenzione e attenzione contro ogni forma di violenza e discriminazione. Alla firma del protocollo era presente la consigliera provinciale di parità, Tiziana Botteon, l'Ispettorato del lavoro di Treviso e Belluno, Anci Veneto, Cgil Cisl e Uil Treviso, Confindustria Veneto Est, Casartigiani, Coldiretti, Confcooperative, Legacoop e Agci Veneto. Tutti uniti per fare fronte unico contro le discriminazioni che riguardano la disparità di stipendi tra uomini e donne e le dimissioni da parte di donne che lasciano il posto di lavoro dove non si sentono a loro agio.Il documento firmato in Provincia prevede incontri e corsi di formazione e sensibilizzazione sui luoghi di lavoro oltre ad accordi dedicati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro facendo collaborare attivamente tra loro sindacati e imprese del territorio.