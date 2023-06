Montebelluna vieta bottiglie e bicchieri in vetro durante i "Giovedì in musica"

Per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, tutti i giovedì sera dal 22 giugno al 27 luglio, dalle ore 19.30 all'una di notte, il Comune di Montebelluna ha vietato l'utilizzo di bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in plateatici e locali pubblici durante le serate della rassegna: "In centro tutta un’altra musica".

Nella nuova ordinanza comunale si legge che: è fatto assoluto divieto a tutti gli esercenti del centro di somministrare alimenti e bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, o in contenitori idonei all'offesa. La somministrazione delle bevande all’esterno degli esercizi pubblici, nei relativi plateatici, dovrà avvenire unicamente in bottiglie e bicchieri diversi da quelli di vetro, ricorrendo in genere a contenitori biodegradabili. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l’obbligo per gli esercenti di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. Nelle aree dell’iniziativa, come delimitate dagli organizzatori, potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo.