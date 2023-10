Via Groppa, approvato il progetto per la messa in sicurezza della parte più a valle

Presentato lunedì 2 ottobre, nella sede della Regione Veneto, il progetto del secondo e terzo stralcio di messa in sicurezza dello smottamento avvenuto in Via Groppa a Montebelluna, utilizzando il bando contributi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: «Quello interessato è un importante collegamento tra Mercato Vecchio e la zona di pianura che permette di evitare di passare per il centro di Montebelluna oltre che un tratto delicato dove, ricordo, nella primavera del 2020 si è verificata una piccola frana nella parte più a monte che ha indotto il Comune a chiudere al traffico nel tratto compreso dal civ. 17 all’intersezione con Via Rive, in quanto non erano garantite le condizioni di sicurezza necessarie. Viste le condizioni, il Comune aveva provveduto dapprima ad affidare una serie di indagini tecniche e geologiche, carotaggi, approfondimenti e in un secondo momento a realizzare un intervento importante di stabilizzazione e consolidamento della scarpata volto a ripristinare la sicurezza della parte più a monte interessata dalla frana. Ora che si apre questa finestra di finanziamento esterno, abbiamo provveduto ad approvare un progetto di fattibilità economica del valore di 200mila euro, che ha lo scopo di completare l’opera di messa in sicurezza dell'intera area».

L'assessore ai lavori pubblici, Adriano Martignago, conclude: «L'attuale progetto redatto dallo Studio di Ingegneria ITS S.R.L., prevede il consolidamento con terre armate e comprende due tratte: una immediatamente a valle dello stralcio 1 ed una dopo un muro di sostegno esistente, circa 20 metri più a valle. Le opere di difesa previste per i tratti maggiormente esposti e delicati della strada consistono nella realizzazione di una terra armata su almeno 2 file, al fine di stabilizzare la scarpata. Alla base della terra armata, per ridurre gli effetti erosivi di dilavamento si prevede la posa di una rete antierosiva con biostuoia».