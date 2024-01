Nuova fognatura e acquedotto, cantiere da oltre 800mila euro a Loria

Alto Trevigiano Servizi non si ferma: i lavori di rinnovamento ed estensione delle reti di fogne e acquedotto stanno continuando nel comune di Loria in via Vignola e via Ronchi con un investimento di oltre 800mila euro.

I lavori

La progettazione prevede la realizzazione di circa 1400 metri di fognatura nera con lo scopo di garantire il futuro allaccio alla rete delle utenze attualmente non servite ed il rifacimento di circa 1250 metri di rete acquedottistica, allo scopo di efficientare la fornitura idrica alle utenze con miglioramento della qualità dell’acqua erogata e riduzione delle perdite nella rete. Valore fondamentale per Ats nella pianificazione e progettazione dei lavori è la salvaguardia e tutela dell’ambiente. In tal senso, il progetto di Loria consentirà l’estensione della rete delle acque nere a zone non ancora raggiunte dal servizio e l’allacciamento di utenze domestiche e produttive, così da efficientare il servizio, evitare scarichi inquinanti nel terreno e migliorare la capacità depurativa agli impianti. Inoltre, seguendo una linea avviata da tempo da Ats tutta improntata alle buone pratiche ecologiche, nel cantiere si cercherà di ridurre il più possibile il materiale di scarto: il terreno proveniente dagli scavi, infatti, sarà analizzato e riutilizzato se idoneo al reimpiego. Il cantiere che sarà eseguito da un’azienda del territorio è partito la seconda settimana di gennaio con i primi rilevi e si concluderà indicativamente nel mese di maggio. Per tutta la durata dei lavori e secondo necessità, saranno previste e segnalate opportune deviazioni del traffico. Il cantiere rimarrà comunque circoscritto e strettamente limitato alle progressive aree di intervento, garantendo quotidianamente determinate fasce orarie di accesso per i residenti.

I commenti

«L’opera conferma l’impegno di Ats a estendere la rete fognaria ed efficientare quella acquedottistica in tutto il territorio gestito - le parole del presidente di Ats, Fabio Vettori - anche con questo progetto si intende portare la linea della fognatura in una zona priva di tale fondamentale servizio e rinnovare la rete idrica in modo da garantire una migliore distribuzione di acqua potabile».

Il sindaco di Loria, Simone Baggio, conclude: «Il nuovo collettore fognario è un’opera attesa dalla nostra comunità ed è frutto della stretta collaborazione e della fattiva sinergia fra la nostra amministrazione e Ats. Siamo certi che i cittadini sapranno apprezzare quanto si sta facendo in termini di miglioramento delle infrastrutture, del servizio e di tutela del nostro territorio».