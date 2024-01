Ospedale Conegliano, al via l'installazione della nuova Tac: «Visite garantite»

Prenderanno il via lunedì 15 gennaio, all’ospedale di Conegliano, i lavori per l’installazione della nuova Tac acquisita con i fondi del Pnrr, operativa nei prossimi mesi in sostituzione di uno dei due dispositivi attualmente utilizzati nel reparto di Radiologia.

Per garantire la continuità delle prestazioni ospedaliere, durante i lavori di rimozione della vecchia macchina e installazione della nuova, l’Ulss 2 ha provveduto ad affittare una Tac collocata su mezzo mobile posizionato nel parcheggio attiguo all’area di Radiologia del Santa Maria dei Battuti. Il percorso dei pazienti che devono effettuare l’esame resterà inalterato: si continuerà ad utilizzare, infatti, l’attuale sala di attesa.