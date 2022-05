Covid, over 80 e fragili: l'Ulss 2 raccomanda di effettuare la quarta dose di vaccino

L’Ulss 2 Marca trevigiana, in sintonia con la Regione del Veneto e il Ministero della Salute, promuove attivamente la somministrazione della quarta dose della vaccinazione anti Covid-19 (2° booster) rivolta alle persone con più di 80 anni di età e alle persone con età pari o superiore ai 60 anni in condizioni di elevata fragilità. Molti studi internazionali hanno dimostrato da un lato il calo della protezione a distanza di alcuni mesi dalla somministrazione di una dose di vaccino e dall’altra che il vaccino attualmente in uso continua a rimanere efficace anche sulle nuove varianti in circolazione, sia in termine di infezione che di malattia grave. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire il Covid-19, poiché protegge dalle complicanze più gravi della malattia.

Possono effettuare la quarta dose:

- Persone con più di 80 anni (nati dal 41 in giù) che abbiano già fatto tre dosi di vaccino e che abbiano ricevuto la terza dose (1° booster) da almeno 120 giorni.

- Persone di età pari o superiore ai 60 anni in condizioni concomitanti o pre-esistenti di elevata fragilità che abbiano già fatto tre dosi di vaccino e che abbia ricevuto la terza dose (1° booster) da almeno 120 giorni.

- Per le persone che hanno avuto la malattia Covid-19 dopo aver ricevuto tre dosi di vaccino, non è indicata la quarta dose (2° booster).

L’accesso ai punti vaccinali per la popolazione è preferibile avvenga con prenotazione, ma le persone sono accettate anche se si presentano senza prenotazione. I medici vaccinatori sono a disposizione degli utenti anche per fornire informazioni e dirimere dubbi sulla somministrazione della quarta dose (2° booster). Si raccomanda inoltre a tutte le persone che non hanno completato il ciclo di vaccinazioni primario (due dosi) o che non hanno ancora effettuato la terza dose, di completare il ciclo di vaccinazioni accedendo ai Centri Vaccinali attivi previa prenotazione.