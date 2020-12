Permasteelisa, lavoratori in sciopero mercoledì per quattro ore

Dopo le assemblee del 23 novembre scorso, le Organizzazioni Sindacali di categoria Fiom Cgil e Fim Cisl, unitariamente alle Rsu aziendali, hanno deciso di proclamare per la giornata di domani, mercoledì 2 dicembre, uno sciopero di quattro ore a fine turno di lavoro per dire no agli esuberi previsti per lo stabilimento di Vittorio Veneto e annunciati dal Gruppo Permasteelisa nella definizione del nuovo piano industriale. A renderlo noto sono i segretari generali dei metalmeccanici Enrico Botter (Fiom Cgil) e Alessio Lovisotto (Fim Cisl). Nella stessa giornata dalle ore 11 alle 13 si terrà un presidio dei lavoratori di fronte ai cancelli della sede trevigiana di Permasteelisa.